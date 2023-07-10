Мэдисон Кис объяснила, что помогло ей обыграть Мирру Андрееву в 1/8 финала Уимблдона

Американская теннисистка Мэдисон Кис, комментируя победу над россиянкой Миррой Андреевой в 1/8 финала Уимблдона – 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, рассказала, что в ходе матча думала о том, в 16 лет соперница может и не показать стабильной игры на протяжении всей встречи.
«Да, держала это в голове, понимала, что если я смогу поддавить, продолжать оказывать на неё давление, то так может случиться. Она, понятно, нечасто ещё бывала в таких ситуациях. Я смогла использовать свой опыт.
Штрафное очко Мирры в концовке? Я не видела момент, не понимала, что происходит. Но знаю, что судьи очень строги относительно бросания на траву и всего такого. Это тяжело», — сказала Кис на пресс-конференции.
В концовке матча с Кис Мирра, поскользнувшись, не удержала в руках ракетку, и судья на вышке наказал её штрафным очком. Американка получила матчбол и реализовала его, а россиянка после игры не пожала руку судье.
- 10 июля 2023
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