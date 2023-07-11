Кирьос оценил фразу Касаткиной о том, что он легко поедет в Саудовскую Аравию за деньгами

Финалист Уимблдона-2022, 33-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на фразу, сказанную 10-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной, в свой адрес.

Ранее Касаткина неоднозначно восприняла новость о том, что WTA ведёт переговоры о сотрудничестве с Саудовской Аравией. «Много проблем, связанных с этой страной. Если честно, об этом тяжело говорить. Мужчинам проще, потому что они там себя хорошо чувствуют. Мы же чувствуем там себя по-другому. Сегодня всё решают деньги. Как сказал Ник Кирьос, он с удовольствием туда поедет просто за большим чеком. А для меня в этом случае деньги не на первом месте», — сказала Касаткина. Кирьос же ранее восторженно воспринял данную новость.

«Моя девушка чувствовала себя там хорошо», — отреагировал Кирьос в своих социальных сетях.