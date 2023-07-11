Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Свитолина выиграла первый сет матча со Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек играет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (76-я в рейтинге WTA).

Первый сет матча завершился неожиданной и волевой победой представительницы Украины в 12-ти геймах (7:5). По ходу игры Свитолина уступала со счётом 3:5.Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

За выход в финал соревнований победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.