Свитолина выиграла первый сет матча со Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек играет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (76-я в рейтинге WTA).
Первый сет матча завершился неожиданной и волевой победой представительницы Украины в 12-ти геймах (7:5). По ходу игры Свитолина уступала со счётом 3:5.Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.
За выход в финал соревнований победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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