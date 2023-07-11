Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина выиграла первый сет матча со Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона

Свитолина выиграла первый сет матча со Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек играет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной (76-я в рейтинге WTA).

Первый сет матча завершился неожиданной и волевой победой представительницы Украины в 12-ти геймах (7:5). По ходу игры Свитолина уступала со счётом 3:5.Общая продолжительность первой партии составила 57 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

За выход в финал соревнований победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		1  
7 		1  
         
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023