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Махач обыграл Джоковича в полуфинальном матче грунтового турнира в Женеве

44-я ракетка мира 23-летний чех Томаш Махач вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В полуфинальном матче Махач сыграл с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Матч завершился со счётом 6:4, 6:0, 6:1 в пользу чеха.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут. В её рамках чех четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

В финале грунтового турнира в Женеве Томаш Махач сыграет с победителем матча Флавио Коболли — Каспер Рууд.

Напомним, Новак Джокович решил сыграть на неделе перед стартом «Ролан Гаррос» по причине нехватки игровой практики.