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Сафиуллин — Синнер: россиянин уступил в первом сете матча 1/4 финала Уимблдона

Сафиуллин — Синнер: россиянин уступил в первом сете матча 1/4 финала Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил восьмой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру в первом сете матча четвертьфинала Уимблдона. Текущий счёт — 4:6.

Россиянин большую часть сета шёл вплотную с Синнером, однако после счёта 4:4 итальянец без проблем забрал два гейма. К моменту завершения первого отрезка игры теннисисты провели на корте 35 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Романа Сафиуллина и Янника Синнера за выход в полуфинал Уимблдона. Уже стартовал второй сет матча.

В 1/2 финала победитель встречи сыграет либо с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, либо со второй ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Их матч пройдёт сегодня, 11 июля, вечером.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 17:50 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		1      
4 		1      
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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