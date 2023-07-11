Сафиуллин — Синнер: россиянин уступил в первом сете матча 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил восьмой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру в первом сете матча четвертьфинала Уимблдона. Текущий счёт — 4:6.

Россиянин большую часть сета шёл вплотную с Синнером, однако после счёта 4:4 итальянец без проблем забрал два гейма. К моменту завершения первого отрезка игры теннисисты провели на корте 35 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Романа Сафиуллина и Янника Синнера за выход в полуфинал Уимблдона. Уже стартовал второй сет матча.

В 1/2 финала победитель встречи сыграет либо с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, либо со второй ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. Их матч пройдёт сегодня, 11 июля, вечером.