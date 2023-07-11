Соболенко станет первой ракеткой мира, если выйдет в финал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира уже в следующий понедельник, 17 июля. Для этого ей нужно дойти до финала Уимблдона. Это стало известно после вылета действующей первой ракетки мира, польской спортсменки Иги Свёнтек в четвертьфинале: сегодня, 11 июля, теннисистка проиграла украинке Элине Свитолиной.

Ига Свёнтек набрала за этот Уимблдон 430 очков, и 17 июля у неё в общей сложности будет 9315 очков. Для Арины Соболенко Уимблдон ещё не закончен: завтра она поборется за выход в полуфинал с американкой Мэдисон Кис. В случае выхода в полуфинал у белорусской теннисистки станет 8845 очков. Отметим, что при победе в финале у Соболенко будет 10065 очков, а в случае поражения в финале — 9365. Соответственно, в таком случае она обойдёт Игу Свёнтек в рейтинге WTA.

Пока что лучшим результатом Арины Соболенко является полуфинал Уимблдона в 2021 году. С соперницей по четвертьфиналу, Мэдисон Кис, белоруска играла дважды в карьере: она победила Кис на харде в Цинциннати в 2018 году и уступила американке на траве в Берлине в 2021-м.