Синнер: я — самый молодой спортсмен в 1/2 финала Уимблдона с 2007-го? Алькарас это изменит

Восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал свой выход в полуфинал Уимблдона. Сегодня, 11 июля, спортсмен в 1/4 финала турнира обыграл россиянина Романа Сафиуллина и впервые в карьере пробился в полуфинал турниров «Большого шлема».
«Что я могу сказать? Это многое значит для меня. Ради этого мы провели большую работу, потратили много часов. Я многим пожертвовал ради этого момента. И поделиться этим со зрителями здесь тоже многое значит для меня. Я просто пытаюсь играть в свой теннис. У каждого матча своя собственная история.
Я самый молодой спортсмен, вышедший в полуфинал Уимблдона с 2007 года? Это может измениться [уже завтра] из-за Карлоса Алькараса, но я всё ещё молод и счастлив. Это чувство подарено мне хотя бы на один день (смеётся)», — сказал Синнер в интервью на корте.
- 11 июля 2023
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