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Уимблдон-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Роман Сафиуллин играет с Янником Синнером

Спасибо, Роман! Сафиуллин уступил в 1/4 Уимблдона, но отыграет 49 мест в рейтинге
Александр Насонов
Уимблдон-2023: сетки, результаты
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Россиянин, игравший на ТБШ в статусе 92-й ракетки мира, покидает турнир с высоко поднятой головой.

Во вторник, 11 июля, на Уимблдоне начались четвертьфинальные поединки у мужчин. В одной из встреч сошлись российский теннисист Роман Сафиуллин и представитель Италии Янник Синнер. Выход 21-летнего Синнера в восьмёрку лучших особым сюрпризом не стал. В конце концов, восьмому номеру посева вроде как по статусу положено это делать. А вот появление в четвертьфинале 25-летнего Сафиуллина стало приятной неожиданностью.

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Самый сложный матч на этом Уимблдоне Сафиуллин, попавший в основную сетку по рейтингу, без необходимости преодолевать квалификацию, провёл в первом круге. Россиянин, занимающий 92-е место в рейтинге ATP, дважды отыгрывался в поединке с 20-м сеяным Роберто Баутиста-Агутом (который регулярно обыгрывает Даниила Медведева), а в пятом сете доказал своё превосходство — 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5. Француза Корентена Муте и аргентинца Гидо Пелью Роман прошёл без потери сетов, а в 1/8 финала с Денисом Шаповаловым (26) вновь пришлось отыгрываться — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. У Синнера сетка оказалась полегче: аргентинец Хуан Мануэль Серундоло, его соотечественник Диего Шварцман, француз Кентен Алис и колумбиец Даниэль Галан. Как следствие, итальянец за четыре матча проиграл лишь один сет.

Уимблдон-2023. Мужчины. Турнирная сетка

В последнее время как-то поутихли разговоры о том, что Карлос Алькарас и Янник Синнер — главные звёзды нового поколения. Нет, к Алькарасу никаких вопросов. Он уже и ТБШ выиграл (US Open 2022 года), и первой ракеткой мира побывал (и сейчас является ею). Вопросы к Синнеру. Несмотря на очевидный талант, на предыдущих мэйджорах итальянец ни разу не добирался до полуфинальной стадии, хотя пять раз выходил в четвертьфинал. Да и до звания первой ракетки мира Яннику пока очень и очень далеко — выше восьмого места он пока не поднимался. Сафиуллину же было нечего терять. Впервые выйдя в четвертьфинал ТБШ (до этого максимумом был второй раунд), Роман и так уже превзошёл все ожидания. Поэтому если кто и должен был испытывать давление, так это Синнер.

Янник Синнер играет на Уимблдоне-2023

Янник Синнер играет на Уимблдоне-2023

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Что говорили перед матчем

Ранее Синнер и Сафиуллин уже встречались на корте. Играли они на ATP Cup — 2022, и Янник победил там со счётом 7:6 (8:6), 6:3, а матч почти два часа продолжался. Перед второй встречей Роман вспомнил ту игру. «Мы играли с ним в прошлом году на Кубке ATP, он был моим первым соперником из топ-10. Очень тяжёлый матч. Помню, в первом сете мне удалось создать ему проблемы. Надеюсь взять тот матч на заметку и улучшить тактику и свою игру на следующий матч», — сказал он на пресс-конференции после победы в 1/8 финала Уимблдона.
Синнер же сравнил прорыв Сафиуллина с выступлением Аслана Карацева на Australian Open 2021 года — россиянин тогда сенсационно дошёл до полуфинала. «Его история напоминает мне путь Карацева на Australian Open в 2021 году. Пройти в эту стадию турнира без поражений, играть очень свободно. Он играет в очень, очень хороший теннис. Я играл с ним год назад в ATP Cup. Это был очень, очень сложный матч. Мне нужно быть готовым к следующей встрече. Очевидно, нужно подготовиться и ментально, потому что в этот раз всё может быть по-другому. Но, конечно, я рад быть там, где я есть. Надеюсь, что смогу показать хороший теннис. Нужно повысить уровень своей игры по сравнению с базовым, а затем мы увидим, что получится», — сказал итальянец на пресс-конференции.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков сравнил Сафиуллина, после того как тот прошёл Шаповалова, с самим Энди Марреем, трёхкратным чемпионом ТБШ. «Сафиуллин просто герой. Роман подавал на второй сет при счёте 5:3. Девятый гейм, который теннисисты играли 15 минут, стал ключевым. Потом он достаточно уверенно довел игру до победы. Он играет как Энди Маррей — соперник давил на него, но он играл ещё лучше, ещё острее. В начале карьеры у Романа была травма, и было непонятно, продолжит он играть или нет, но сейчас он просто летает по корту», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Роман Сафиуллин играет на Уимблдоне-2023

Роман Сафиуллин играет на Уимблдоне-2023

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сафиуллин уверенно вошёл в матч. Первые два гейма на своей подаче он взял под ноль и небезуспешно пытался брать очки на приёме. Так счёт стал 2:2, а в пятом гейме Синнер добрался до брейк-пойнтов, но упустил оба шанса. А вот в девятом гейме, когда счёт уже был 4:4, итальянец сделал брейк, отдав сопернику лишь один розыгрыш. После этого Янник под ноль подал на сет — 6:4.

Во втором сете перевес поначалу был на стороне Синнера. В третьем гейме он под ноль взял чужую подачу, после чего забрал и свой гейм, также не отдав ни одного очка (у Сафиуллина была двойная на брейк-пойнте), — 3:1. Казалось, в этой партии итальянец уже не упустит своего. Но у россиянина было иное мнение. Роман взял пять геймов подряд, сделав два брейка, и выиграл сет! Янник в этот отрезок ничего не мог противопоставить сопернику. Ключевым в этой серии стал шестой гейм, когда Сафиуллин добился тройного брейк-пойнта и с третьей попытки реализовал его, сравняв счёт — 3:3. Второй брейк Роман сделал в восьмом гейме, после чего под ноль подал на сет — 6:3.

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На старте третьего сета чуть лучше выглядел Синнер. Свою подачу итальянец брал уверенно, а в геймах на подаче Сафиуллина имел брейк-пойнты (в четвёртом гейме Роман допустил две двойные ошибки), но упустил все три шанса. А после счёта 2:2 перевес Янника стал отражаться и на табло. Он взял четыре гейма подряд — не получилось у россиянина ничего в этой партии, 6:2 в пользу его соперника. В этом сете Синнер три гейма на своей подаче взял под ноль, в то время как у Романа оказалось пять двойных ошибок. Итальянец оказался лучше как по виннерсам (12 против шести), так и по невынужденным (четыре против 10).

В четвёртом сете Сафиуллин в первом же гейме попытался вцепиться в подачу соперника, но упустил брейк-пойнт. Следующий брейк-пойнт случился в шестом гейме — у Синнера. Итальянец смог реализовать его и повёл 4:2 — фактически произошло то же самое, что и в третьей партии. Затем Янник взял свою подачу (5:2), а в восьмом гейме заработал матчбол на приёме и сразу же использовал его — 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 за 2 часа 17 минут.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 17:50 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6  
4 		6 2 2  
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Так Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона (и вообще впервые в полуфинал ТБШ). На этой стадии он сыграет с победителем противостояния Андрей Рублёв (Россия, 7) — Новак Джокович (Сербия, 2). Что касается Сафиуллина, то он в ближайший понедельник с 92-го места в рейтинге ATP поднимется на 43-е. Это высшее достижение в его карьере.

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