Виландер: Джокович сейчас играет лучше, чем в 26 лет. Он способен выиграть 30 ТБШ

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением об игре серба Новака Джоковича.
«Для меня Джокович не просто лучший по сравнению с другими игроками. В этом году мы увидели лучшую версию Новака Джоковича. Его победа на Открытом чемпионате Австралии была невероятной, полуфинал с Алькарасом на «Ролан Гаррос» был потрясающим.
Новак диктует свои правила в этой игре в 36 лет, и это действительно связано с возрастом, ведь Новак понял, что должен действовать агрессивнее, потому что не может позволить себе долго восстанавливаться после затяжных матчей. Благодаря этому он стал играть лучше, чем в 26 лет. Он стал умнее, хотя и прежде его теннисный IQ был высок. Новак способен выиграть 28, 29 или 30 турниров «Большого шлема», — приводит слова Виландера Eurosport.
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