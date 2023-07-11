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Уимблдон-2023, Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона, 11 июля 2023, отчёт, расклады, турнирная сетка

Против лома. Джокович вырвал победу у Рублёва в четвертьфинале «Шлема» и огорчил свою дочь
Сергей Емельянов
Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале
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25-летний россиянин не смог впервые в карьере пробиться в четвёрку лучших на Уимблдоне. Андрею не помог даже выигранный первый сет.

Победа Даниила Медведева в матче четвёртого круга Уимблдона над чехом Иржи Легечкой позволила российским мужчинам установить новый национальный рекорд на английском турнире «Большого шлема». Впервые за всю историю проведения Уимблдона в четвертьфинальную стадию смогли пробиться сразу трое представителей России в мужском одиночном разряде. За день до Медведева в восьмёрку лучших также пробились Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв.

Турнирная сетка Уимблдона – 2023

Как и для Медведева, для 25-летнего Рублёва попадание в четвертьфинал Уимблдона также стало первым в его жизни. Благодаря этому успеху уроженец Москвы теперь за карьеру побывал в восьмёрке сильнейших на всех четырёх «Шлемах». При этом в полуфинал ТБШ Андрей ещё никогда не пробивался. В семи предыдущих четвертьфиналах, которые он проводил в Мельбурне, Париже и Нью-Йорке, в общей сложности он выиграл всего два сета.

Последний раз в четвертьфинале ТБШ Андрей играл в этом январе, когда его соперником являлся сербский феномен Новак Джокович. Полгода назад 36-летний уроженец Белграда не оставил россиянину ни малейшего шанса, учинив москвичу откровенный разгром – 6:1, 6:2, 6:4. Рублёв нервничал, злился, много апеллировал к судье на вышке, но переломить ход встречи и навязать рекордсмену «Шлемов» какое-либо сопротивление так и не сумел.

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Спустя 6,5 месяца пути Андрея и Новака вновь пересеклись в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Теперь уже на кортах Уимблдона, где Джокович не знал себе равных на протяжении последних четырёх турниров. После победы над поляком Хубертом Хуркачем 36-летний серб вышел на третье место в истории Уимблдона, продлив действующую победную серию до 32 матчей. Джокович превзошёл достижение американца Пита Сампраса (31) и продолжил преследование швейцарца Роджера Федерера (40) и шведа Бьорна Борга (41).

Но ещё более впечатляющей является серия Новака на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В последний раз на главном корте Уимблдона Джокович терпел поражение 10 лет назад – ещё в 2013 году, когда в финальном поединке в трёх сетах уступил местному любимцу британцу Энди Маррею. С тех пор серб ни разу не проигрывал в Лондоне на Центральном корте, а именно здесь ему предстояло сразиться с Рублёвым.

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«10 лет без поражений на Центральном корте? Каждая победа добавляет мне уверенности. Надеюсь, наш роман будет продолжаться ещё долго», – говорил Джокович после вчерашней победы над Хуркачем.

В сравнении со своим оппонентом, у более молодого Рублёва имелся дополнительный день на восстановление. Свой матч четвёртого круга Андрей полностью провёл позавчера, когда в пяти партиях в упорной борьбе сломил сопротивление представителя Казахстана Александра Бублика – 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.

Джоковичу в воскресенье повезло значительно меньше. Причём вины серба тут никакой не было. Он выиграл два подряд сета у Хуркача на тай-брейках, после чего в Лондоне наступил комендантский час, и завершение встречи было отложено на следующий день. В понедельник Новаку пришлось заметно постараться, чтобы добить неуступчивого поляка. 31-летний Хуркач даже выиграл один сет у серба, но в четвёртой партии Джокович всё-таки нашёл способ впервые в матче взять сложнейшую подачу оппонента и закрыть встречу.

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«Матч с Рублёвым? У него не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно её держит. Один из лучших форхендов в туре. Я не буду слишком много говорить о тактике, простите. Оставлю её при себе. Рублёв уже давно в топ-10, хочет впервые выйти в полуфинал «Шлема». Надеюсь, этого не произойдёт», – делился ожиданиями Новак от следующей встречи в Англии.

Забавно, что уже непосредственно перед игрой в беседе с ведущим британским СМИ сербский чемпион рассказал, что 25-летний москвич является любимым теннисистом его дочери Тары. По словам Новака, именно российский спортсмен является выбором №1 для девочки, которая появилась на свет в 2017 году.

«Да, да, она его фанатка. Уже не дождусь, как приду домой и обсужу это с ней. Она на самом деле особо не следит за теннисом. Но Андрей ей нравится. Ей нравится его повязка на голову, его энергия, мощь. Да, это её выбор №1. Но, надеюсь, папа сегодня выйдет на первый план», — приводит слова Джоковича BBC.

Так что Новаку в случае победы над Андреем предстояло немного расстроить своего ребёнка. Однако в первом сете российский теннисист преподнёс приятный сюрприз, сумев навязать титулованному сопернику отчаянное и успешное сражение. Для начала в шестом гейме Рублёв прошёл через сложнейшее испытание, сумев удержать свою подачу с трёх брейк-пойнтов. А затем уже сам россиянин с первого же брейк-пойнта забрал подачу Джоковича в девятом гейме и следом поставил точку в партии – 6:4.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 3  
4 		6 6 6  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В этот момент многие наверняка вспомнили о четвертьфинале, который Новак в этом году совсем недавно провёл на кортах «Ролан Гаррос» с ещё одним россиянином – Кареном Хачановым. Тогда ещё один уроженец Москвы также забрал у Новака первый сет, причём точно с таким же счётом (6:4), после чего Джокович удачно проведённым тай-брейком во второй партии сумел развернуть ход матча на 180 градусов. Тогда после обидно упущенного сета Хачанов в дальнейшем уже не мог противостоять будущему победителю французского «Шлема», в свете чего следующие два сета превратились для Новака в лёгкую прогулку.

На сей раз Джокович решил не затягивать с внесением коренного перелома в игру до тай-брейка. Уже спустя 10 минут после начала второго сета Новак повёл с подтверждённым брейком – 3:0. Забрать чужую подачу сербу помог идеально исполненный укороченный, отыграть который Рублёв никак не успевал. В третьем гейме россиянин мог оперативно вернуться в сет, но сначала идеальная подача по центру помогла Новаку ликвидировать первый брейк-пойнт, а на втором уже сам Андрей допустил грубейший срыв с задней линии.

Удержав свой гейм с двух брейк-пойнтов, Джокович вдохновился ещё сильнее, тогда как Рублёв угодил в затяжной игровой кризис. Российский теннисист начал буквально срывать один розыгрыш за другим, допуская просто огромное количество собственных ошибок. И в такой ситуации доиграть партию до победы было для Новака не более чем делом техники. Буквально за какие-то полчаса серб забрал сет с разгромным счётом – 6:1.

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Пропуляв большую часть партии, Рублёв вернулся к борьбе с начала третьего сета. В нём он даже первым добрался до брейк-пойнтов во втором гейме, но стабильная комбинация из сильной подачи в один угол и последующего мощнейшего перевода в другой помогла Новаку выстоять на старте партии – абсолютно одинаковым образом он отыграл двойной брейк-пойнт.

Расплата за упущенный шанс повести с брейком последовала незамедлительно. В пятом гейме серб выдал целую серию из очень удачных приёмов, которые раз за разом ставили Андрея в непростое положение. И если на старте гейма Джоковичу ещё приходилось каким-либо образом развивать захваченную инициативу, то на брейк-пойнте Рублёв ошибся первым же ударом после жёсткого и плотного приёма от серба.

В десятом гейме у нашего спортсмена было ещё три одиночных брейк-пойнта, но их, начиная со второй партии, серб отыгрывал со стопроцентной вероятностью. А в этот раз не обошлось и без доли везения. На втором брейк-пойнте у серба была вторая подача, и он едва не дал двойную, но мяч после попадания в трос всё-таки опустился в квадрат. Андрей приложил отчаянные усилия на приёме и заставил серба подавать на протяжении 13 (!) минут подряд, но восстановить равновесие в партии и совершить обратный брейк россиянину Новак так и не позволил, доиграв сет до победы – 6:4.

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Если бы Андрей сумел сделать счёт по пяти в третьем сете, то борьба в матче могла бы выйти на новый уровень. Но сослагательного наклонения в спорте не существует. Выйдя вперёд по сетам, Новак с ходу брейканул россиянина ещё и на старте четвёртой партии, после чего на классе и опыте довёл дело до победной для себя концовки – 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. В отличие от январского матча в Австралии, в английской столице Андрей смог навязать Новаку временами очень достойное сопротивление, но итог получился таким же – победа Джоковича и его выход в полуфинал ТБШ.

Так победитель Australian Open – 2023 и чемпион «Ролан Гаррос» – 2023 продлил победную серию на турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне до 19 матчей. Общая победная серия Новака на ТБШ с учётом его титула на Уимблдоне-2022 (а на US Open – 2022 серба не допустили) теперь составляет 26 встреч. Что касается победной серии 36-летнего Джоковича исключительно на Уимблдонах, то она отныне насчитывает 33 поединка.

С такими феноменальными показателями серб подходит к полуфиналу английского «Шлема», где 13 июля он сыграет с восьмым сеяным Янником Синнером. Ранее 21-летний итальянец в четвертьфинале также в четырёх сетах выбил из борьбы российский прорыв текущего Уимблдона – Романа Сафиуллина. Для Янника предстоящий полуфинал станет первым в столице Англии, для Новака – уже 12-м. Всего же серб 46-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», повторив рекорд Федерера.

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