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Виландер: Синнеру будет очень сложно в матче с Джоковичем, но он должен верить в себя

Виландер: Синнеру будет очень сложно в матче с Джоковичем, но он должен верить в себя
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Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Уимблдона-2023, в котором итальянский теннисист Янник Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Выход Синнера в полуфинал был вопросом времени. Он отличный игрок на траве, да и в целом прекрасный теннисист. Но я думаю, травяное покрытие будет для него лучшим, потому что он играет крайне агрессивно.

Очевидно, что Джокович сегодня делает на корте такое, чего мы прежде никогда не видели. Он фаворит этого противостояния. Яннику будет очень сложно, но он должен верить в себя и в то, что у него есть хорошие шансы на победу», — приводит слова Виландера Eurosport.

Матч Синнера и Джоковича на Уимблдоне состоится 14 июля.

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