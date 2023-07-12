«Высплюсь и сделаю пасту с томатным соусом». Синнер — о подготовке к матчу с Джоковичем
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Итальянский теннисист Янник Синнер, восьмая ракетка мира, рассказал, как планирует восстанавливаться перед матчем с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона.
«Мне очень повезло, потому что я много сплю: если не заведу будильник, то не встану (улыбается). Это хорошо, потому что сон — лучшее восстановление. Потом, вечером перед игрой, я буду готовить, потому что я всегда это делаю. Пасту с томатным соусом. Это неизменно.
Подход всегда будет таким же: быть очень сосредоточенным за 10 минут до матча, в то время как в предыдущие часы мне нравится просто играть, чтобы почувствовать мяч», — приводит слова Синнера издание OA sport.
Полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют Янник Синнер и Новак Джокович, состоится в четверг, 13 июля.
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