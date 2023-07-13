Сандгрен — об Уимблдоне: редкость, когда все 4 лучших игрока планеты выходят в полуфинал

240-я ракетка мира, двукратный четвертьфиналист Australian Open, 31-летний американский теннисист Теннис Сандгрен высказался о полуфиналистах мужской сетки Уимблдона-2023.
«Трава Уимблдона — лучшее покрытие в мире. Редкое явление, когда четверо действительно лучших игроков планеты все выходят в полуфинал», – написал Сандгрен в своих социальных сетях.
Напомним, в завершившихся четвертьфинальных встречах британского травяного мэйджора первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел Хольгера Руне, а в параллельном матче первая ракетка России Даниил Медведев со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Новак Джокович в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва – 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Янник Синнер (8-я ракетка мира) обыграл Романа Сафиуллина – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.
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