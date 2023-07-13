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Вондроушова в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в финал Уимблдона

Вондроушова в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в финал Уимблдона
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42-я ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в финал Уимблдона-2023, обыграв в полуфинале представительницу Украины Элину Свитолину (76-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой чешской спортсменки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вондроушова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Свитолиной ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнт из шести.

В финале британского травяного мэйджора Маркета Вондроушова сыграет с лучшей в противостоянии Онс Жабер и Арины Соболенко.

Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 15:40 МСК
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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