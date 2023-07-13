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Россиянин Ярослав Дёмин стал полуфиналистом юниорского Уимблдона-2023

Россиянин Ярослав Дёмин стал полуфиналистом юниорского Уимблдона-2023
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17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в полуфинал юниорского Уимблдона-2023.

В полуфинальном матче турнира посеянный под пятым номером Дёмин со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) обыграл 16-летнего представителя Польши Томаша Беркету (15). Встреча юношей продлилась 1 час и 58 минут.

Дёмин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Беркеты пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал юниорского Уимблдона Дёмин сразится с американцем Дарвином Бланшем (9).

Стоит отметить, что на прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно.

Уимблдон — юноши. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 5 		6 6  
         
Томаш Беркета
Польша
Томаш Беркета
Т. Беркета
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