Россиянин Ярослав Дёмин стал полуфиналистом юниорского Уимблдона-2023

17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в полуфинал юниорского Уимблдона-2023.
В полуфинальном матче турнира посеянный под пятым номером Дёмин со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) обыграл 16-летнего представителя Польши Томаша Беркету (15). Встреча юношей продлилась 1 час и 58 минут.
Дёмин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Беркеты пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в финал юниорского Уимблдона Дёмин сразится с американцем Дарвином Бланшем (9).
Стоит отметить, что на прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно.
- 13 июля 2023
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