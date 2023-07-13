Онс Жабер — о полуфинале Уимблдона: сумасшедший матч. Соболенко кричала за нас обеих

Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер поделилась эмоциями от матча с белоруской Ариной Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023. Жабер одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
«Сумасшедший матч. Рада, что осталась в игре и стала действовать всё лучше и лучше. Да, наверное, прежняя я год назад проиграла бы такой матч. Может, даже шесть месяцев назад. Сейчас я другой игрок, работаю над собой, как сумасшедшая. Вы даже не представляете, что и как я делаю. Я очень строга к себе, стараюсь улучшить всё. Иногда я слишком нетерпелива, что плохо. Возможно, травмы заставили меня притормозить и научили терпению и принятию того, что происходит.
Арина кричала за нас обеих. Я даже не могла кричать вместе с ней, это тяжело. Вот каково играть с Ариной. Она готова, и ты это знаешь. Забавно, что на матч-пойнте на её подаче трибуны болели за меня. И я думала – пожалуйста, не хлопайте — она разозлится и сделает эйс. И она действительно его сделала. Она так разозлилась, что пробила навылет. Я старалась сохранять спокойствие. Я тоже много злилась, не могла принять то, что она очень хорошо подаёт, а у меня не получается этому противостоять. Но я оставалась в игре и в итоге справилась с этим», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.
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