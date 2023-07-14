Виландер: не уверен, что есть теннисист, способный противостоять Джоковичу в конце матча

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от противостояния итальянца Янника Синнера и серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2023.

«У Синнера есть хорошие шансы провести равный матч, как в прошлом году. Меня удивит, если он не сможет хорошо начать игру, потому что Новак в некоторых матчах входил в ритм немного медленнее. Может быть, сказывается возраст, а может, дело в плотном графике или в поздних встречах. В концовках матчей теннисисты становятся более напряжёнными, бьют по мячу не так сильно и не так ясно мыслят. Тогда и появляется Джокович. Он переходит в режим блокировки и вообще не промахивается. Не уверен, что существует теннисист, способный противостоять Джоковичу в этой ситуации, когда нервы на пределе. Недостаточно выиграть два сета, чтобы обыграть Новака», — приводит слова Виландера Eurosport.