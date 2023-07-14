Матчи юниоров на Уимблдоне отменены сегодня из-за дождя

Сегодня, 14 июля, должны были состояться матчи полуфиналов юниорского Уимблдона, однако из-за дождя встречи перенесены организаторами турнира.

За выход в финал борются 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева, первая сеяная турнира. Её соперница — 17-летняя чешка Никола Бартункова. 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин, пятый по посеву на турнире, должен был сыграть сегодня с 15-летним американцем Дарвином Бланшем, девятым сеяным.

Алина Корнеева в этом сезоне стала победительницей уже двух юниорских турниров «Большого шлема»: на Australian Open она обыграла в финале россиянку Мирру Андрееву, уже выступающую на взрослом уровне, а в финале «Ролан Гаррос» Корнеева обыграла перуанку Луссиану Перес-Аларкон.

Ярослав Дёмин является чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде в 2023 году. Он единственный россиянин в мужской сетке юниорского Уимблдона: у остальных спортсменов из России были проблемы с получением виз в Великобританию.