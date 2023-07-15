Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в финал юниорского Уимблдона

Сегодня, 15 июля, состоялся полуфинальный матч юниорского Уимблдона-2023, в котором встречались российский теннисист Ярослав Дёмин и представитель США Дарвин Бланш. Игра завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина.
Встреча, прошедшая на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне, продлилась 2 часа 5 минут. Дёмин трижды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бланша восемь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В финале соревнований Дёмин сыграет с представителем Великобритании Генри Сирлом. Матч состоится завтра, 16 июля. На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно.
- 15 июля 2023
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