Елена Веснина: в полуфинале Уимблдона было видно, насколько Алькарас превосходит Медведева

Олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Алькарас провёл потрясающий матч на одном дыхании. Даня сопротивлялся и делал всё, что мог. Но именно в этом матче было видно, насколько Алькарас превосходит Даню во многих компонентах игры.

У Карлоса всё получалось. Он был на таком кураже… Всё шло так хорошо, что я даже не уверена насчёт финала. Все говорят, что Джокович — однозначный фаворит. Я в этом вообще не уверена. Алькарас сейчас находится в таком хорошем состоянии, что он готов выиграть Уимблдон. Жалко. что у Дани не получилось. Но Джокович и Алькарас — это два лучших теннисиста на данный момент.

Выход в полуфинал для Даниила — прекрасный результат. Самое главное, что он прибавляет. Видно, что он работает над собой. На «Ролан Гарросе» он не мог пройти дальше третьего круга, на Уимблдоне теперь дошёл до полуфинала — это говорит о том, что он постоянно прогрессирует и растёт над собой», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.