Медведев объяснил, почему не будет смотреть финал Алькарас — Джокович на Уимблдоне

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что не будет смотреть финал Уимблдона между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и семикратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем.
Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимблдона, где проиграл Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.
«Это великолепный матч, не буду врать, но смотреть его я не буду, чтобы не расстраиваться так сильно, что меня там нет. Я проиграл, я не заслуживаю быть в финале, потому что сегодня не победил.
А если смотреть по телевизору, то переваривать поражение будет ещё сложнее, потому что я буду смотреть и думать: боже мой, этот форхенд, эта двойная ошибка, эта подача, мне надо было играть лучше. Скажем, Новак выиграет, значит, мне надо было делать так, как Новак. Почему я так не делал? Слишком много вопросов.
Наверное, буду следить за счётом, но смотреть не буду. Можем, потом увидим хайлайты или сюжет в новостях», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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