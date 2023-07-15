Стала известна сетка турнира ATP-250 в Бостаде, где выступят Рублёв, Шевченко и Рууд

Опубликована сетка основы грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), на котором планируют выступить два россиянина — седьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 97-я ракетка мира Александр Шевченко, а также норвежец Каспер Рууд (4), итальянец Лоренцо Музетти (16), аргентинец Франсиско Серундоло (19) и немец Александр Зверев (21).

Россиянин Александр Шевченко уже во втором круге может выйти на первого сеяного, норвежца Каспера Рууда. Для этого теннисисту на старте турнира нужно обыграть аргентинца Хуана Мануэля Серундоло. Андрей Рублёв, второй сеяный, стартует во втором круге: там он сыграет с теннисистом, одержавшим верх в матче Марко Чеккинато (Италия) — квалифаер турнира.

Третий сеяный, Лоренцо Музетти, во втором круге сыграет с победителем матча Эмиля Русуувуори (Финляндия) и Маттео Арнальди (Италия). Немецкий теннисист Александр Зверев в первом круге встретится с представителем Словакии Алексом Молчаном.

Также на турнир заявлены испанец Бернабе Сапата-Миральес, аргентинец Томас Мартин Этчеверри и испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Турнир в Бостаде пройдёт с 17 по 23 июля. Призовой фонд — $ 631 тыс. Действующий чемпион — 19-я ракетка мира из Аргентины Франсиско Серундоло.