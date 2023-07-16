«Счастливые дети». Девушка Григора Димитрова опубликовала редкие фото с теннисистом

Итальянская модель и актриса Мадалина Генеа, являющаяся возлюбленной бывшей третьей ракетки мира, болгарина Григора Димитрова, опубликовала в социальных сетях редкие фото с теннисистом.

«Счастливые дети», — подписала снимки Генеа. Димитров сделал их репост.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Ранее Димитров выступил на Уимблдоне-2023. На травяном турнире «Большого шлема» Григор впервые с 2017 года вышел во вторую неделю соревнований. Болгарин дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 3:6 проиграл шестой ракетке мира, 20-летнему датскому теннисисту Хольгеру Руне.

Генеа старше Димитрова на три года. В 2020 году Мадалина встречалась с футболистом «Ромы» Николо Дзаньоло, который ушёл к ней от беременной жены. Их роман продлился год.