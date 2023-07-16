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Карлос Алькарас: надеюсь стать главным соперником Джоковича

Карлос Алькарас: надеюсь стать главным соперником Джоковича
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира и чемпион Уимблдона в 2023 году, рассказал о цели стать главным соперником своего оппонента в финале турнира, серба Новака Джоковича.

«Надеюсь стать главным соперником Джоковича. Думаю, я показал, что могу биться с ним в главных, грандиозных матчах. Думаю, я готов к тому, чтобы быть его главным соперником», — признался Алькарас на церемонии награждения после победы на Уимблдоне.

Напомним, Новак Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона, за всю карьеру он выиграл 23 турнира «Большого шлема», а в текущем сезоне победил на Australian Open и «Ролан Гаррос». При этом Алькарас и Джокович встречались в полуфинале Открытого чемпионата Франции, где сербский теннисист одержал победу, а испанец страдал от судорог. Для Карлоса Алькараса победа на Уимблдоне стала вторым титулом турниров «Большого шлема» в карьере: ранее спортсмен выиграл US Open в 2022 году.

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