Ник Кирьос назвал «клоуном» комментатора матча Алькарас — Джокович в финале Уимблдона

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос обрушился с критикой на комментатора BBC мужского финала Уимблдона-2023. Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона испанец Карлос Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса.

«Кем бы ни был этот клоун рядом с Тоддом Вудбриджем в комментаторской будке, ему просто нужно замолчать, чтобы совсем не испортить матч», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Позднее пользователи подсказали Кирьосу, что с Вудбриджем матч комментирует бывший британский теннисист Эндрю Касл. На что Ник иронично написал: «Просто потрясающе». Интересно, что большинство пользователей поддержали позицию австралийца. «Мне пришлось из-за него поставить трансляцию на беззвучный режим», — написал один из фанатов тенниса.