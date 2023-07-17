Фото: Томаш Бердых празднует восьмую годовщину свадьбы с женой-моделью

Финалист Уимблдона-2010, бывшая четвёртая ракетка мира, чешский теннисист Томаш Бердых опубликовал в социальных сетях милое фото с супругой, чешской моделью Эстер Саторовой в честь годовщины их свадьбы.

Напомним, Бердых и Саторова начали встречаться в 2011 году, в 2014-м обручились, а в 2015-м вступили в законный брак. Пышная церемония прошла в Монако.

«Восемь лет, и продолжение следует», — подписал фото Бердых.

Фото: из личного архива Томаша Бердыха

Бердых завершил карьеру в 2019 году. За свою карьеру чеху удалось дойти до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема», а также, что редкость, обыграть каждого из членов «Большой четвёрки» (Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея). Томаш является чемпионом «Мастерса» в Париже, а также дважды в составе сборной Чехии выигрывал Кубок Дэвиса.