Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировала американскую теннисистку Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу), в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.

Срок дисквалификации за первое нарушение игроком такого рода составляет до четырех лет, если только они не смогут доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, и в этом случае срок дисквалификации составит до двух лет.

Теннисистка утверждала, что присутствие болденона в организме было результатом инъекции заражённого витамина B12, однако следствие не установило, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным и оставила в силе четырёхлетнюю дисквалификацию.

Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением Дорсил в WTA является 1225-е место.