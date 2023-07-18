Американская теннисистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировала американскую теннисистку Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу), в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.
Срок дисквалификации за первое нарушение игроком такого рода составляет до четырех лет, если только они не смогут доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, и в этом случае срок дисквалификации составит до двух лет.
Теннисистка утверждала, что присутствие болденона в организме было результатом инъекции заражённого витамина B12, однако следствие не установило, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным и оставила в силе четырёхлетнюю дисквалификацию.
Теннисистка дисквалифицирована до 12 января 2027 года. Лучшим достижением Дорсил в WTA является 1225-е место.
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