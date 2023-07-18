Россиянка Лансере вышла во второй круг турнира WTA-250 в Палермо на отказе соперницы
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22-летняя российская теннисистка Софья Лансере вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) на отказе соперницы. Сербская спортсменка Ольга Данилович, 104-я ракетка мира, снялась с первого раунда соревнований после стартового сета матча с россиянкой, в котором сербка проиграла со счётом 3:6.
Теннисистки провели на корте только 31 минуту. Ранее они встречались дважды, победа всегда оставалась за Данилович.
Софья Лансере является 353-й ракеткой мира. Её лучшее место в рейтинге WTA — 243, его спортсменка занимала в 2020 году.
Во втором круге турнира в Палермо россиянка сыграет с победительницей матча между Джессикой Бузас Манейро (Испания, 135) и Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет, 38).
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