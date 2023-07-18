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Россиянка Лансере вышла во второй круг турнира WTA-250 в Палермо на отказе соперницы

Россиянка Лансере вышла во второй круг турнира WTA-250 в Палермо на отказе соперницы
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22-летняя российская теннисистка Софья Лансере вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) на отказе соперницы. Сербская спортсменка Ольга Данилович, 104-я ракетка мира, снялась с первого раунда соревнований после стартового сета матча с россиянкой, в котором сербка проиграла со счётом 3:6.

Теннисистки провели на корте только 31 минуту. Ранее они встречались дважды, победа всегда оставалась за Данилович.

Софья Лансере является 353-й ракеткой мира. Её лучшее место в рейтинге WTA — 243, его спортсменка занимала в 2020 году.

Во втором круге турнира в Палермо россиянка сыграет с победительницей матча между Джессикой Бузас Манейро (Испания, 135) и Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет, 38).

Палермо. 1-й круг
18 июля 2023, вторник. 17:10 МСК
Ольга Данилович
104
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		   
6 		   
         
Софья Лансере
353
Россия
Софья Лансере
С. Лансере
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