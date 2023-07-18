Ольховский: систему допинг-контроля надо модернизировать, учитывая особенности тенниса

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о необходимости адаптации системы допинг-контроля в теннисе в соответствии с особенностями этого вида спорта.

«Теннисистам очень трудно сказать, где они будут в течение месяца, потому что турниров много и они для всех длятся по-разному, это невозможно предугадать. Для игроков система очень сложная. Такие проблемы, как у Микаэля Имера и Дженсона Бруксби, могут случиться с каждым. На мой взгляд, систему надо модернизировать, учитывая эти особенности. В целом я не считаю, что в теннисе есть проблема допинга, так как никогда нельзя предугадать, сколько будет длиться матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

Во вторник, 18 июля, стало известно об отстранении шведского теннисиста Микаэля Имера, пропустившего три допинг-теста, на 18 месяцев. Ранее по такой же причине на полтора года был дисквалифицирован американец Дженсон Бруксби.