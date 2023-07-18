Ольховский: не думаю, что в составе первой тройки рейтинга ATP будут серьёзные изменения

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о возможности изменений в топ-3 рейтинга ATP к концу сезона.
«Я не думаю, что в составе первой тройки будут серьёзные изменения. На мой взгляд, Новак Джокович и Карлос Алькарас показали своей игрой на последних турнирах «Большого шлема», что они являются лидерами мирового тенниса. Думаю, что их никто не обгонит. Что касается Медведева, у него есть отрыв от преследователей, но преследователи вполне могут его догнать, а если Алькарас и Джокович будут участвовать во всех крупных турнирах, то Даниилу будет сложно повторить результаты, которые он достиг весной, выйдя в финалы пяти турниров подряд», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Сейчас у лидера рейтинга ATP, испанца Карлоса Алькараса, 9 675 очков, у второй ракетки мира, серба Новака Джоковича, — 8795 очков. Третьим идёт россиянин Даниил Медведев (6520), его ближайший преследователь — норвежец Каспер Рууд (5005).
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