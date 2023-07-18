Мирра Андреева дебютирует в роли сеяной! Расписание турниров июля

После Уимблдона теннисисты разыграют трофеи на трёх разных покрытиях, чтобы затем перебраться на хард. Рассказываем, кто где выступит.

Победой Карлоса Алькараса и Маркеты Вондроушовой на Уимблдоне завершилась короткая травяная часть сезона. Хотя ещё один турнир на этом же покрытии традиционно будет проведён в американском Ньюпорте. Некоторые теннисисты вернутся на грунт, а кто-то постепенно переместится на хард, чтобы готовиться уже к US Open. Давайте посмотрим на группу ближайших соревнований.

ATP-250. Бостад (Швеция). 17–23 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира на момент заявки на турнир), Андрей Рублёв (7), Лоренцо Музетти (16), Франсиско Серундоло (19), Александр Зверев (22), Томас-Мартин Этчеверри (30), Алехандро Давидович-Фокина (33), Себастьян Баэс (43), Александр Шевченко (93), Павел Котов (Q/113).

Полный заявочный лист.

Открытый чемпионат Швеции по теннису среди мужчин проводится с 1948 года. Традиционно турнир разыгрывается на грунтовых кортах Båstad Tennis Stadium. Четыре раза тут первенствовал швед Магнус Густафссон, по три отличились Бьорн Борг, Матс Виландер, а также испанцы Мануэль Сантана и Давид Феррер. Победители двух последних лет Каспер Рууд (2021) и Франсиско Серундоло (2022) посеяны в нынешнем розыгрыше под первым и четвёртым номером и как высоко сеянные от матчей первого круга освобождены. А второй номер посева достался россиянину Андрею Рублёву. Кроме него, в сетке значатся также Александр Шевченко и Павел Котов, успешно преодолевший квалификацию.

ATP-250. Гштаад (Швейцария). 17–23 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Роберто Баутиста-Агут (23), Лоренцо Сонего (39), Миомир Кецманович (40), Роберто Карбальес-Баэна (52), Янник Ханфман (53), Чжан Чжичжэнь (55), Даниэль Альтмайер (60), Хуан-Пабло Варильяс (61).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Швейцарии по теннису разыгрывается с конца XIX века и долгое время перемещался по разным городам этой страны. Сейчас этот турнир традиционно проводится в середине лета в Гштааде на открытых грунтовых кортах местного комплекса Roy Emerson Arena, названного в честь знаменитого австралийского теннисиста, побеждавшего тут в 1960-х пять раз. Отличались в Гштааде и россияне – Евгений Кафельников (1995) и Михаил Южный (2013), до финала добирался Игорь Андреев (2004, 2008). В нынешнем сезоне россиян в заявке нет. Два последних розыгрыша остались за норвежцем Каспером Руудом (2021, 2022), но он заявился на параллельный Бостад. А сетку возглавили испанец Роберто Баутиста-Агут и Миомир Кецманович.

ATP-250. Ньюпорт (США). 17–23 июля

Трава, открытые корты.

Список участников: Томми Пол (15), Уго Умбер (37), Максим Кресси (42), Адриан Маннарино (46), Макс Пёрселл (64), Маккензи Макдональд (67), Констан Летьен (71), Джордан Томпсон (76).

Полный заявочный лист.

У этого турнира тоже богатые традиции. Впервые он был разыгран в 1881 году на травяных кортах казино в Ньюпорте (Род-Айленд), а в современном виде проводится с 1976 года. Корты прилегают к комплексу знаменитого Международного зала теннисной славы. Рекордсменом в Открытую эру по количеству титулов здесь является американец Джон Иснер – четыре победы. В этом году сетку возглавили американец Томми Пол и француз Адриан Маннарино.

WTA-250. Будапешт (Венгрия). 17–23 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Бернарда Пера (27), Чжан Шуай (36), Юлия Путинцева (50), Камилла Рахимова (65), Татьяна Мария (66), Анна Шмидлова (74), Элина Аванесян (81), Надия Подороска (86), Диана Шнайдер (99), Полина Кудерметова (139), Евгения Родина (328/SR).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Будапеште проводится с 1996 года с перерывом. Россиянки пока тут чемпионками не становились, а вот Елена Веснина добиралась до финала (2012). Чемпионками последних двух лет тут становились Юлия Путинцева (2021) из Казахстана и американка Бернарда Пера (2022), которые посеяны под четвёртым и первым номерами. Среди участниц есть и пять теннисисток из России – Элина Аванесян, которая впервые на уровне WTA получила посев (6), Камилла Рахимова, Полина Кудерметова, Диана Шнайдер и Евгения Родина (SR). Правда, Рахимова и Кудерметова уже сошли с дистанции в первый день соревнований.

WTA-250. Палермо (Италия). 17–23 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Дарья Касаткина (11), Чжэн Циньвэнь (WC/25), Маяр Шериф (31), Элизабетта Коччаретто (41), Ясмине Паолини (42), Юлия Грабер (55), Лючия Бронцетти (62), Мартина Тревизан (63), Эрика Андреева (146), Татьяна Прозорова (Q).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Палермо проводится с 1990 года. Среди прочих теннисисток чемпионками тут становились и представительницы России – Анастасия Мыскина (1999) и Динара Сафина (2003). До финала доходили Елена Макарова (1997) и Вера Звонарёва (2002). В нынешнем году сетку возглавила Дарья Касаткина, которая по итогам Уимблдона выпала из топ-10 и теперь попытается вернуть утраченные позиции. Также среди участниц значатся Эрика Андреева и Татьяна Прозорова (Q).

ATP-500. Гамбург (Германия). 24–30 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Каспер Рууд (4), Андрей Рублёв (WC/7), Лоренцо Музетти (15), Франсиско Серундоло (19), Александр Зверев (21), Ян-Леннард Штруфф (22), Томас-Мартин Этчеверри (32), Алехандро Давидович-Фокина (34), Аслан Карацев (47).

Полный заявочный лист.

Турнир в Гамбурге с богатой традицией – он существует с 1892 года и с 1924 года неизменно проводится на грунтовых кортах теннисного центра Am Rothenbaum. С 1990 года турнир относился к наивысшей категории «Мастерс», а с 2009-го его лицензия перешла Шанхаю, а Гамбург стал «пятисотником». Наибольшего количества титулов здесь добился Роджер Федерер – четыре (2002, 2004, 2005, 2007), а три победы на счету украинца Андрея Медведева (1994, 1995, 1997). Финалистами становились россияне Андрей Чесноков (1993), Евгений Кафельников (1994) и Марат Сафин (2000, 2002). В статусе «пятисотника» турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2020), который также был финалистом в 2019-м. В этом году Андрей возглавил заявочный список вместе с Каспером Руудом. Среди участников значится и Аслан Карацев.

ATP-250. Умаг (Хорватия). 24–30 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Хольгер Руне (6), Иржи Легечка (36), Лоренцо Сонего (40), Роберто Карбальес-Баэна (53), Себастьян Офнер (69), Кристофер О’Коннелл (70), Альберт Рамос-Виньолас (72), Маттео Арнальди (78), Александр Шевченко (97).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в один год с Кубком Кремля и с 1990 года назывался Yugoslav Open. Он традиционно проводится на грунтовых кортах ITC Stella Maris в Умаге. С распадом Югославии турнир стал носить название Croatia Open. А в 2016-м центральный корт получил имя героя хорватского тенниса Горана Иванишевича. Чемпионами тут становились советский теннисист Дмитрий Поляков (1991), россияне Николай Давыденко (2009), Андрей Рублёв (2017), до финала добирался Игорь Андреев (2008). Список участников нынешнего турнира возглавили Хольгер Руне и Иржи Легечка. Значится в заявке и россиянин Александр Шевченко.

ATP-250. Атланта (США). 24–30 июля

Хард, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фритц (9), Алекс де Минор (16), Александр Бублик (26), Йосихито Нисиока (27), Даниэль Эванс (30), Бен Шелтон (35), Уго Умбер (38), Адриан Маннарино (43).

Полный заявочный лист.

Этим турниром начинается американская серия на харде, которая завершится на стыке августа и сентября Открытым чемпионатом США в Нью-Йорке. Соревнование в Атланте проводится с 2010 года, и безусловным рекордсменом тут является Джон Иснер, побеждавший шесть раз.

WTA-250. Гамбург (Германия). 23–29 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Дарья Касаткина (11), Донна Векич (20), Анастасия Потапова (22), Бернарда Пера (27), Маяр Шериф (31), Сорана Кырстя (36), Ясмине Паолини (42), Алисия Паркс (47), Анна Калинская (57), Камилла Рахимова (70), Диана Шнайдер (LD/98).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Гамбурге проводился с 1982 по 2002 год, а затем опять появился в туре в 2021 году. Действующей чемпионкой является американка Бернарда Пера.

WTA-250. Варшава (Польша). 24–30 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Мари Боузкова (32), Чжу Линь (33), Чжан Шуай (37), Маркета Вондроушова (40), Линда Носкова (45), Линда Фрухвиртова (49), Катержина Синякова (52), Вера Звонарёва (SR/788), Маргарита Бетова (SR/1340).

Полный заявочный лист.

Турнир в Варшаве проводился с 1995 по 2010 год, потом переехал в Катовице, затем в Гдыню, а с 2022-го снова разыгрывается в столице Польши. В 2002 году чемпионкой становилась россиянка Елена Бовина, а Светлана Кузнецова три розыгрыша подряд доходила до финала (2004–2006). В этом году на турнире по замороженному рейтингу заявлены две теннисные мамы из России – Вера Звонарёва и Маргарита Бетова.

WTA-250. Лозанна (Швейцария). 24–30 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Белинда Бенчич (14), Ирина Бегу (29), Элизабетта Коччаретто (41), Эмма Наварро (60), Ана Богдан (61), Элина Аванесян (64), Лючия Бронцетти (65), Ализе Корне (74), Мирра Андреева (102), Евгения Родина (SR).

Полный заявочный лист.

Женский чемпионат Швейцарии проводится с 1899 года. В Открытую эру турнир базировался в Лугано, Гштааде, Женеве, Люцерне, а с 2019-го обосновался в Лозанне. Россиянок среди чемпионок и финалисток тут ещё не было. В этом году среди участниц значатся Элина Аванесян, Мирра Андреева и Евгения Родина (SR). Причём для Андреевой это будет дебют среди сеяных на уровне основных сеток WTA.