Матс Виландер: Энди Маррей всегда будет опасен в мэйджорах
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Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер поделился мнением о трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема» британце Энди Маррее.
«Маррей усердно тренируется и таким образом поддерживает свой уровень. Он любит конкуренцию и готов продолжать работать. Да, после Уимблдона он был разочарован, но Энди проиграл Стефаносу Циципасу, пятой ракетке мира на тот момент, так что сложно было ожидать другого исхода. Я думаю, он должен верить, что может вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Маррей всегда будет опасен в мэйджорах. Конечно, нужно играть на разных турнирах и побеждать, чтобы подняться в рейтинге, но рейтинг почти не имеет значения для Маррея», — приводит слова Виландера Eurosport.
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