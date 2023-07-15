Мама Энди Маррея высказалась о возможном завершении карьеры сына

Джуди Маррей, мама трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея и двукратного победителя турниров «Большого шлема» в парном разряде Джейми Маррея, высказалась о продолжении карьеры теннисистов.

«Энди и Джейми по-прежнему любят теннис. Им нравится соревноваться. Они любят спорт. Я и представить не могла, что они всё ещё будут играть, но это то, что они хотят делать. Пока они этого хотят, они будут продолжать. Кто знает, сколько ещё осталось времени? Но видеть выступление Энди, который прошёл через операции, у которого четверо детей, в матче с пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом — это невероятно», — приводит слова Джуди Маррей The Telegraph.

В матче второго круга Уимблдона Маррей проиграл греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу греческого теннисиста.