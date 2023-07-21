Видеообзор победы Рублёва над Зверевым в четвертьфинале турнира в Бостаде

Сегодня, 21 июля, прошли матчи четвертьфиналов грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В одном из них российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв в двух сетах одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым и вышел в полуфинал, где его соперником будет действующий чемпион аргентинец Франсиско Серундоло.

Борьбу на соревнованиях продолжает и финалист «Ролан Гаррос», четвёртая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд, который в полуфинале встретится с 16-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором четвертьфиналов турнира в Бостаде.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Полуфинальные матчи турнира в Бостаде пройдут в субботу, 22 июля, днём.