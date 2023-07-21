Видеообзор победы Рублёва над Зверевым в четвертьфинале турнира в Бостаде

Сегодня, 21 июля, прошли матчи четвертьфиналов грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В одном из них российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублёв в двух сетах одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым и вышел в полуфинал, где его соперником будет действующий чемпион аргентинец Франсиско Серундоло.
Борьбу на соревнованиях продолжает и финалист «Ролан Гаррос», четвёртая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд, который в полуфинале встретится с 16-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором четвертьфиналов турнира в Бостаде.
Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Полуфинальные матчи турнира в Бостаде пройдут в субботу, 22 июля, днём.
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