Румынский тренер: впервые в жизни попробовал алкоголь с Джоковичем

Румынский тренер по теннису Космин Джорджеску рассказал, что впервые попробовал алкоголь в компании с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
«Помню, как пришёл домой после тренировки, и отец сказал мне, что я через неделю поеду в Германию в теннисную академию. Я не знал ни слова по-немецки и не очень хорошо знал английский. Меня переполняли эмоции. Я был в шоке, но мне повезло получить шанс тренироваться с невероятными профессионалами, одним из которых был Новак Джокович.
Ноле был моим первым соседом по комнате в теннисной академии легендарного хорватского спортсмена Ники Пилича. И Пилич поселил меня в комнате с Новаком. Были и другие ребята из Хорватии, Сербии и России.
Впервые в жизни я попробовал алкоголь с Ноле. Мы были в мюнхенском баре. Новак был старше, уже более зрелым. Он отвёл меня в тот бар, купил коктейль и сказал: «Моему хорошему румынскому другу!» Это был действительно первый раз, когда я пил алкогольный напиток. И этот опыт разделил с Новаком», — приводит слова Джорджеску ProSport.ro.
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