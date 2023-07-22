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«О боже мой». Каспер Рууд отреагировал на то, что попал в серию мемов «Барбенгеймер»

«О боже мой». Каспер Рууд отреагировал на то, что попал в серию мемов «Барбенгеймер»
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд забавно отреагировал на мем со своим участием из серии «Барбенгеймер».

Напомним, 20 июля в зарубежном прокате выходят сразу два ожидаемых фильма — «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Пользователи социальных сетей назвали ситуацию в прокате «Барбенгеймером» и придумали по этому поводу множество мемов. Героем одного из таких стал Рууд.

«О боже мой», — отреагировал на картинку Рууд, добавив эмодзи «смех до слёз».

Сегодня, 22 июля, Рууд (1) сразится с 16-й ракеткой мира, представителем Италии Лоренцо Музетти (3) за выход в финал грунтового турнира категории ATP-250, который проходит в Бостаде (Швеция).

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