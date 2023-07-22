«Думал, он мой друг, а это не так». Федерер пошутил о дружбе с Надалем

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер пошутил о дружбе с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем во время матча с 12-летним шахматистом.

Федерер принял участие в шахматном поединке с юным шахматистом Тани Адевуми и проиграл. Адевуми сказал, что некоторые из его друзей придут посмотреть матч-реванш, и отметил, что Федереру стоит позвать Надаля и других своих друзей тоже.

«Да! Но где они, когда нужны мне? Я тоже думал, что они мои друзья, а это не так», — пошутил Федерер, слова которого приводит Daily Express.

Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. В своём прощальном матче, состоявшемся на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания), он сыграл в паре с Рафаэлем Надалем.