Андрей Ольховский: Андрею Рублёву по силам выиграть турнир в Бостаде

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский выразил мнение, что седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв способен выиграть грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

«Я думаю, что Рублёву по силам выиграть турнир. На мой взгляд, всё будет зависеть от него, насколько он стабильно будет играть, как он будет подавать. Забегать вперёд не будем, на турнире остались интересные игроки, которые могут преподнести сюрпризы, но у Андрея есть неплохие шансы на победу», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Сегодня, 22 июля, Рублёв сыграет в полуфинале турнира в Бостаде с действующим чемпионом соревнований аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча начнётся не раньше 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло.