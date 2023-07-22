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Брат Алькараса: у Карлоса есть желание выиграть четыре турнира «Большого шлема»

Брат Алькараса: у Карлоса есть желание выиграть четыре турнира «Большого шлема»
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Альваро Алькарас, старший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, что его брат хочет выиграть четыре турнира «Большого шлема».

«Мы никогда не были конформистами и стремимся к большему. Невозможно назвать конкретное количество трофеев, которые Карлос собирается выиграть за всю карьеру, поскольку он только начинает свой путь. Но одно можно сказать с уверенностью — у него есть желание выиграть четыре турнира «Большого шлема». У него есть профессиональный потенциал, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Карлос сосредоточен на том, чтобы продолжать побеждать», — приводит слова Альваро Алькараса Murcia Plaza.

Напомним, Алькарас является победителем Открытого чемпионата США 2022 года и чемпионом Уимблдона-2023.

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