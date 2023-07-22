Брат Алькараса: у Карлоса есть желание выиграть четыре турнира «Большого шлема»

Альваро Алькарас, старший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, что его брат хочет выиграть четыре турнира «Большого шлема».

«Мы никогда не были конформистами и стремимся к большему. Невозможно назвать конкретное количество трофеев, которые Карлос собирается выиграть за всю карьеру, поскольку он только начинает свой путь. Но одно можно сказать с уверенностью — у него есть желание выиграть четыре турнира «Большого шлема». У него есть профессиональный потенциал, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Карлос сосредоточен на том, чтобы продолжать побеждать», — приводит слова Альваро Алькараса Murcia Plaza.

Напомним, Алькарас является победителем Открытого чемпионата США 2022 года и чемпионом Уимблдона-2023.