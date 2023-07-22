Касаткина раскритиковала правила допуска топовых теннисисток на турниры категории WTA-250

Российская теннисистка Дарья Касаткина раскритиковала правила WTA о допуске топовых спортсменов на турниры категории WTA-250. Россиянка отметила, что критерии организации создают сложности для самих соревнований, и отдельно упомянула о том, что в мужском туре таких правил не существует.

«На турниры категории WTA-250 теннисисткам из топ-10 сложно попасть. Там очень строгие правила о том, сколько может быть спортсменок, турниров и так далее. Таким соревнованиям очень тяжело выживать. Есть абсолютно тупые правила, причём только у WTA, у ATP такого нет. Теннисисткам из топ-10 можно играть только два турнира WTA-250 в год — сколько я играю, всегда так было, — а ещё это возможно, только если на этих соревнованиях нет ещё кого-то из топ-10. Только один игрок топ-10 на одном турнире WTA-250… Но как этим турнирам зарабатывать деньги, если они даже не могут пригласить известных игроков? Говорят: «У турниров WTA-250 нет денег». Ну конечно нет! Они не могут их заработать, им не помогают.

Просто в мужском туре турниры ATP-250 работают по-другому. Они постоянно зовут даже двух теннисистов из топ-10, на них будут зрители, будет аудитория у трансляций, будет жизнь на турнирах. А у нас, когда никому из топа нельзя играть, не будет такого. Делают только хуже… Все знают про наш новый календарь, где топ-30 нельзя играть на турнирах категории WTA-250, только WTA-500 можно. Это вообще...», — поделилась Касаткина в видео на своём Youtube-канале.