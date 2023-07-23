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Болельщики раскритиковали Кирьоса за оправдание насилия проблемами с психическим здоровьем

Болельщики раскритиковали Кирьоса за оправдание насилия проблемами с психическим здоровьем
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос подвергся критике со стороны болельщиков в соцсетях за оправдание нападения на бывшую девушку Кьяру Пассари проблемами с психическим здоровьем.

Напомним, ранее Пассари обвинила Кирьоса в нападении. Кирьос признал вину, но избежал уголовного преследования. Теннисист рассказал, что находился в плохом психическом состоянии, когда совершил нападение.

«Этот отвратительный домашний абьюзер-нарцисс настолько эгоцентричен, что даже не извинился перед женщиной, с которой жестоко обращался. Он действительно считает себя жертвой!» — написал один из пользователей соцсетей.

«Психическое здоровье — сложная тема, но это не повод для нападения на кого-то», — подчеркнул болельщик.

«Проблемы с психическим здоровьем не являются оправданием для совершения чего-то неприемлемого. Очевидно, он не изменит своего отношения», — отметил пользователь.

«Будет дико увидеть, как ATP примет эти извинения и позволит ему продолжать делать то, что он делает», — написал пользователь.

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