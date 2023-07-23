Беккер: где немецкий Алькарас? У нас нет талантливого поколения, должны радоваться Звереву

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о том, что в совокупности всего восемь теннисистов из Германии в данный момент входят в топ-100 рейтингов ATP и WTA.

«Эти факты отрезвляют. Такова реальность. У нас нет того поколения, которое мы хотим. Где немецкий Алькарас? Где молодые игроки, способные подняться на вершину рейтингов? Я их не вижу.

Что случилось с немецким теннисом в последние пять лет как у мужчин, так и у женщин? Что пошло не так? Кто должен нести за это ответственность? Какие структуры? Что нам нужно сделать, чтобы снова стать теннисной державой, чтобы снова появлялись молодые игроки, которые могут подняться на вершину?

Это социальная, культурная проблема. У наших 15–16-летних игроков в голове мысли не о том, как стать теннисистами или футболистами. Мы должны радоваться, что у нас есть Зверев, Штруфф, Ханфман и Альтмайер», — приводит слова Беккера Eurosport.de.