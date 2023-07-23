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Бресник: Джокович теряет мотивацию из-за отсутствия конкуренции с Надалем и Федерером

Бресник: Джокович теряет мотивацию из-за отсутствия конкуренции с Надалем и Федерером
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Известный австрийский тренер по теннису Гюнтер Бресник выразил мнение, что сербский теннисист Новак Джокович теряет мотивацию из-за отсутствия постоянной конкуренции с испанцем Рафаэлем Надалем и завершившим карьеру швейцарцем Роджером Федерером.

«У меня есть теория, согласно которой соперничество с Федерером, Надалем и Марреем привело Джоковича к лучшим выступлениям. Конечно, это касается и других. Не только в матчах, но и в тренировочном процессе. И этого соперничества нет с Алькарасом. Я всегда говорил, что Джокович утратит мотивацию, как только пропадёт постоянная конкуренция с Надалем и Федерером и он выиграет 23 титула чемпиона турниров «Большого шлема», — приводит слова Бресника Kleine Zeitung.

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