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Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Каспера Рууда

Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Каспера Рууда
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл четвёртую ракетку мира, норвежца Каспера Рууда в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рууда пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Для Андрея Рублёва этот трофей стал вторым в сезоне. В апреле этого года российский теннисист победил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), впервые завоевав личный трофей на соревнованиях уровнем выше ATP-500. Всего на счету Рублёва пять выигранных грунтовых турниров в карьере.

Бостад. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 15:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		0  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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