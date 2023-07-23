Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-250 в Бостаде, обыграв Каспера Рууда

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв обыграл четвёртую ракетку мира, норвежца Каспера Рууда в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.
Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рууда пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Для Андрея Рублёва этот трофей стал вторым в сезоне. В апреле этого года российский теннисист победил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), впервые завоевав личный трофей на соревнованиях уровнем выше ATP-500. Всего на счету Рублёва пять выигранных грунтовых турниров в карьере.
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