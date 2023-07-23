Рублёв: не был замотивирован играть в финале сегодня. Говорили, что матч будет перенесён
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв признался, что не был готов к финальному матчу грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), потому что игру должны были перенести из-за дождя. Напомним, Рублёв в финале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
«Я не был замотивирован играть сегодня, потому что судьи говорили, что в этот день мы точно не будем играть. Метеорологи обещали, что с двух часов дня будет идти дождь, поэтому все говорили, что матч, скорее всего, перенесут на завтра. Я был спокоен, у меня появился ещё один день на восстановление. И сегодня в час дня они сказали: «Похоже, мы сможем провести матч сегодня». Я в это время шёл на обед», — сказал Рублёв после матча.
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