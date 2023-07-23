«Ты попал во все чёртовы линии!» Рууд — Рублёву после поражения в финале Бостада

Норвежский теннисист Каспер Рууд после своего поражения в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) со смехом обратился к своему сопернику, россиянину Андрею Рублёву, на церемонии награждения.

«Андрей, ты очень сложный соперник, а также очень хороший человек, весёлый и с уважением относящийся с своим противникам. Но сегодня ты попал во все чёртовы линии! Это не совсем уважительно по отношению ко мне (смеётся), но всё в порядке», — сказал Рууд.

Андрей Рублёв завоевал свой 14-й титул в карьере и второй в текущем сезоне. Ранее он стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, также проходившем на грунтовом покрытии. Рууд же проиграл второй финал грунтового турнира в нынешнем году: в июне теннисист уступил Новаку Джоковичу в борьбе за титул чемпиона «Ролан Гаррос».