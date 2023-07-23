Оже-Альяссим — об Алькарасе: мы не хотим позволять ему выигрывать все турниры

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу испанца Карлоса Алькараса на Уимблдоне, а также рассказал о своём восстановлении после травм. В конце прошлого сезона спортсмен был шестой ракеткой мира, однако после болезней в этом году канадец опустился на 12-ю строчку рейтинга ATP.

«Победа Карлоса пробуждает во мне желание конкуренции. Я даже могу позволить себе сказать сейчас за других игроков тура: мы не хотим позволять Алькарасу выигрывать все турниры. Это мотивирует делать правильные вещи в подготовке.

Сейчас мне намного лучше. Я приехал на Уимблдон, думая, что смогу выдержать выступления и всё будет в порядке, однако почувствовал боль в колене уже в середине первого круга. Делаю то, что нужно, чтобы вылечиться. Прямо сейчас моё колено в порядке, я готов вернуться в тур и бороться с лучшими. Мои амбиции не изменились, а цели не ниже, чем ранее», — приводит слова теннисиста издание Tennis 365 со ссылкой на Le Journal de Montreal.