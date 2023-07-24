Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто из-за усталости

Сербский теннисист Новак Джокович, вторая ракетка мира, не выступит на хардовом «Мастерсе», который пройдёт в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа. Официальная причина снятия спортсмена с соревнований — усталость.

Вместо него в основную сетку турнира войдёт американец Кристофер Юбэнкс, 31-я ракетка мира из четвертьфиналист Уимблдона в текущем сезоне. В случае ещё одного снятия спортсменов основы в сетку войдёт голландец Ботик ван де Зандсхулп, 45-й в рейтинге ATP.

Напомним, в текущем сезоне Новак Джокович выиграл три титула, причём два из них — на турнирах «Большого шлема» (Australian Open и «Ролан Гаррос»). На Уимблдоне, завершившемся неделю назад, теннисист дошёл до финала, где в матче на пять сетов уступил первой ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу.