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«Это бремя». Муратоглу высказался о причинах поражения Джоковича в финале Уимблдона

«Это бремя». Муратоглу высказался о причинах поражения Джоковича в финале Уимблдона
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Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной Серены Уильямс и нынешний наставник двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, а также шестой ракетки мира датчанина Хольгера Руне, высказался о финале Уимблдона-2023, где испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича.

«Карлос чувствовал себя гораздо более свободным, чтобы включать агрессию в решающие моменты. Это был настоящий ментальный поединок, оба были напряжены в ключевых ситуациях, но у Новака были моменты, когда он мог выиграть матч. Он их упустил из-за ошибок.

Постоянно быть фаворитом и идти на невообразимые рекорды – такое сказывается на психологическом состоянии. В конце концов, это бремя. Я считаю, что в данный момент Джокович и Алькарас находятся на близком уровне игры, хотя у меня есть ощущение, что Новак может играть гораздо лучше, чем это было в финале. Он слишком нервничал, ему нужно найти способ вернуть себе спокойствие», — приводит слова Муратоглу ESPN.

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