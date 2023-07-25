Чесноков: Рублёв играет неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Агасси

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил манеру игры седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва, сравнив её с техникой чемпиона восьми турниров «Большого шлема» из США Андре Агасси.
«В последнее время Рублёв здорово играет и показывает хорошие результаты. Он стал играть очень быстро, как в настольном теннисе, и это очень обескураживает игроков. Андрей играет настолько неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Андре Агасси, в таком же стиле. Самое главное, что он нашёл свой ритм и уверенность», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
На прошлой неделе Андрей Рублёв выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в финале обыграв двукратного финалиста «Ролан Гаррос», четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.
- 25 июля 2023
-
19:36
-
19:20
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
18:02
-
17:39
-
16:47
-
15:17
-
12:44
-
11:00
-
10:21
-
02:00
-
00:49
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2023
-
22:42
-
21:43
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
20:56
-
20:49
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:48
-
19:30
-
19:10
-
18:57
-
18:00
-
17:40
-
16:19
-
16:01
-
15:52