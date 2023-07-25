Чесноков: Рублёв играет неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Агасси

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил манеру игры седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва, сравнив её с техникой чемпиона восьми турниров «Большого шлема» из США Андре Агасси.

«В последнее время Рублёв здорово играет и показывает хорошие результаты. Он стал играть очень быстро, как в настольном теннисе, и это очень обескураживает игроков. Андрей играет настолько неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Андре Агасси, в таком же стиле. Самое главное, что он нашёл свой ритм и уверенность», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На прошлой неделе Андрей Рублёв выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в финале обыграв двукратного финалиста «Ролан Гаррос», четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.