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Чесноков: Рублёв играет неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Агасси

Чесноков: Рублёв играет неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Агасси
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил манеру игры седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва, сравнив её с техникой чемпиона восьми турниров «Большого шлема» из США Андре Агасси.

«В последнее время Рублёв здорово играет и показывает хорошие результаты. Он стал играть очень быстро, как в настольном теннисе, и это очень обескураживает игроков. Андрей играет настолько неожиданно и непредвиденно, как когда-то это делал Андре Агасси, в таком же стиле. Самое главное, что он нашёл свой ритм и уверенность», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На прошлой неделе Андрей Рублёв выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в финале обыграв двукратного финалиста «Ролан Гаррос», четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.

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